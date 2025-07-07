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المرور: ضبط 1372 مخالفة و60 سائقًا متعاطيًا على الدائري الإقليمي خلال 24 ساعة

01:12 م الإثنين 07 يوليه 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

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كتب – علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات وضبط المخالفين، بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمي.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن تحرير 1372 مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وفحص 460 سائق وإيجابية عدد (60) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 42 محكوم عليه بإجمالي 68 حكم، كما تم التحفظ على 10 سيارات لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الإدارة العامة للمرور الدائري الإقليمي الطريق الدائرى الإقليمي
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