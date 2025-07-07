الأمن الاقتصادي: تحرير 1349 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها المكثفة لضبط المخالفات والظواهر السلبية على مستوى الجمهورية.

فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1300 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 1349 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد.

كما ضبطت مباحث الضرائب والرسوم 458 قضية في مجالات الضرائب العامة، والجمارك، والتحري عن الممولين.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة بكافة صورها.

اقرأ أيضا:

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة

"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟