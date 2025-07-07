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الأمن الاقتصادي: تحرير 1349 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم

01:11 م الإثنين 07 يوليه 2025

سرقة تيار كهربائي

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها المكثفة لضبط المخالفات والظواهر السلبية على مستوى الجمهورية.

فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1300 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 1349 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد.

كما ضبطت مباحث الضرائب والرسوم 458 قضية في مجالات الضرائب العامة، والجمارك، والتحري عن الممولين.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة بكافة صورها.

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