كتب – أحمد عادل:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بقتل زوجته، بعد أن عذّبها باستخدام "سلك كهربائي وعصا خشبية"، وذلك لشكّه في سلوكها، في منطقة المقطم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل زوجته، المجني عليها "منّة الله أ."، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، بعدما ساوره الشك في إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، فراح يبحث عما يؤكد شكّه دون دليل قاطع، مفتعلًا من الوقائع ما يوافق تفكيره المريض، ومعتادًا تعذيبها والتنكيل بها قبل الواقعة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم في يوم الواقعة عزم على الخلاص منها، فأعد الأدوات اللازمة، وتعاطى المواد المخدرة – موضوع الاتهام التالي – ليُذهب ما تبقّى لديه من رحمة، ثم جرّدها من ملابسها، وانهال عليها ضربًا باستخدام الأدوات المذكورة، لعدة ساعات، في اعتداء كان كافيًا لسلبها قواها تمامًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم فشل في انتزاع الاعتراف المزعوم، لكنه نجح في قتلها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.

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