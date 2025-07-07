إعلان

"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 35 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

01:09 م الإثنين 07 يوليو 2025

حملات أمنية مُكثفة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
ففي أسوان، تم ضبط 3 قضايا جلب مخدرات شملت أكثر من 6 كجم من الحشيش و5 كجم من البانجو، و4 قطع سلاح ناري (بندقية آلية و3 فرد خرطوش) بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية. كما تم تنفيذ 783 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وفي دمياط، تم ضبط 4 قضايا جلب مخدرات، شملت 7 كجم من الحشيش، 6 كجم من البانجو، 5 كجم من الهيدرو، وكمية من الهيروين، إلى جانب ضبط 3 قطع سلاح ناري بحوزة 4 متهمين.
اتُخذت الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات أمنية مكثفة يدرو وحشيش وشابو وزارة الداخلية أسوان ودمياط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"عذّبها حتى الموت".. الجنايات تنظر محاكمة المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالمقطم

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

كواليس زواج محمد النني للمرة الثانية.. القصة الكاملة من الإمارات حتى انفجار الجدل
الفنانة الدنماركية تعلق على تصدرها التريند بعد اتهامها لمها الصغير بسرقة لوحاتها
ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم