"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 35 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

ففي أسوان، تم ضبط 3 قضايا جلب مخدرات شملت أكثر من 6 كجم من الحشيش و5 كجم من البانجو، و4 قطع سلاح ناري (بندقية آلية و3 فرد خرطوش) بحوزة 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية. كما تم تنفيذ 783 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، تم ضبط 4 قضايا جلب مخدرات، شملت 7 كجم من الحشيش، 6 كجم من البانجو، 5 كجم من الهيدرو، وكمية من الهيروين، إلى جانب ضبط 3 قطع سلاح ناري بحوزة 4 متهمين.

اتُخذت الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين.