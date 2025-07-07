أمن المنافذ يضبط آلاف المخالفات خلال 24 ساعة



كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده في مواجهة التهريب والتزوير، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط آلاف المخالفات.

ففي مجال تهريب البضائع، تم ضبط قضية واحدة، وفي مجال المخالفات المرورية تم تسجيل 2728 مخالفة متنوعة.

كما تم ضبط 38 قضية أمن عام، وتنفيذ 271 حكمًا قضائيًا، إضافة إلى ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.