القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء علاء بشندي، من ضبط 3 أشخاص – مقيمين بدائرتي قسمي شرطة المرج وعين شمس – لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات.

وعقب ورود معلومات وتحريات أكدت الواقعة، تم استهدافهم بعد تقنين الإجراءات، وضبطهم بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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