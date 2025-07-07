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القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

01:03 م الإثنين 07 يوليه 2025

القبض على متهم- أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء علاء بشندي، من ضبط 3 أشخاص – مقيمين بدائرتي قسمي شرطة المرج وعين شمس – لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات.

وعقب ورود معلومات وتحريات أكدت الواقعة، تم استهدافهم بعد تقنين الإجراءات، وضبطهم بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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شرطة المرج شرطة عين شمس الحفر التنقيب الآثار
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