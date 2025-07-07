الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – لقيامهما بغسل نحو 80 مليون جنيه من حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة.

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