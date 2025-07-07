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إصابة شخصين في حادث تصادم بين أتوبيس وملاكي بمحور 26 يوليو

12:47 م الإثنين 07 يوليو 2025

حادث تصادم - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
أُصيب شخصان في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي، بمحور 26 يوليو في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الشيخ زايد، اليوم الاثنين.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم على محور 26 يوليو، في اتجاه مدينة الشيخ زايد.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين من خلال الفحص والمعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، نتيجة اصطدام الأتوبيس بالسيارة الملاكي.

تم رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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حادث تصادم محور 26 يوليو مدينة الشيخ زايد النيابة العامة
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