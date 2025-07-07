لتهنئته بالمنصب الجديد.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشئون النيابية

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل صباح اليوم الإثنين، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتولي رئاسة مجلس الدولة.

ورحب رئيس مجلس الدولة بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وحرصها على التواصل مع جميع مؤسسات الدولة من خلال ما تمتلكه من خبرات نوعية تحقق المصلحة العامة، وتساهم في إرساء العدالة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اعتزازه بمجلس الدولة وقضاته الأجلاء الذي يعد أحد صروح العدالة، لما له من دور مهم في إقرار الحقوق والحريات، وحمايتها تطبيقًا لأحكام الدستور المصري والقانون، وأهميته في ضبط الصياغة التشريعية والدستورية.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره له، مُتمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.