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محاكمة 16 متهما في قضية " الهيكل الإداري بالهرم" .. اليوم

01:39 ص الإثنين 07 يوليه 2025

أرشيفية

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كتب ـ رمضان يونس:
تعقد الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة، 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الهيكل الإداري بالهرم".

وكشف أمر الإحالة في القضية 9640 لسنة 2025، جنايات الهرم، إنه خلال الفترة منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، المتهمون من الأول وحتي الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

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الهيكل الإداري بالهرم
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