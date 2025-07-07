سرقوا توكتوك وصاحبه تحت الإكراه .. محاكمة لصوص مدينة نصر أمام الجنايات

كتب ـ رمضان يونس:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 4 متهمين بسرقة "توكتوك" عن طريق الإكراه في مدينة نصر بالقاهرة.

تعقد الدائرة برئاسة المستشار جمال حسن أحمد، وعضوية المستشارين أيمن بديع لبيب، وتامر أحمد رضا، وأمانة سر معتز مدحت عفيفي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15832 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة ثالث مدينة نصر، والمُقيدة برقم 2370 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين قاموا باستدراج المجني عليه "محمد ن." إلى منطقة خالية من المارة، وقاموا بسرقة دراجته النارية "توكتوك" تحت تهديد السلاح.



وأسندت النيابة العام في أوراق الدعوى، للمتهمين "زياد ع."، وشقيقه "يوسف ع."، و"مروان ح."، و"طارق" تهمة سرقة هاتف المجني عليه "محمد نور" ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح.