كتب- أحمد عادل:

حاول محامٍ أن يُنهي خلافًا أسريًا امتد داخل أروقة المحاكم، فقرر جمع الزوجين داخل مكتبه في محاولة أخيرة للصلح، لكن الجلسة تحولت إلى مسرح جريمة بعد أن أطلق الزوج طلقات نارية من سلاحه أصابت زوجته ووالدتها وأحد أفراد أسرتها والمحامي.

البداية عندما نشبت خلافات أسرية بين زوج وزوجته دفعتها لإقامة دعوى خلع، وبعد أن حددت المحكمة جلسة لنظر الدعوى، سعى المحامي الخاص بالزوجة للإصلاح بين الطرفين.

دعا المحامي الزوج وزوجته، التي حضرت برفقة والدتها وأحد أفراد أسرتها، إلى مكتب المحامي في منطقة حلمية الزيتون، وبدأت النقاشات بين الطرفين في محاولة لإصفاء الأجواء للحفاظ على تلك الحياة الزوجية.

لكن النقاش سرعان ما تحوّل إلى مشادة كلامية حادة، أصوات مرتفعة، اتهامات متبادلة، ومحاولات تهدئة من المحامي الذي وقف بين الجميع يحاول احتواء الموقف، قبل أن يُفاجأ الجميع بالزوج يُخرج سلاحًا ناريًا كان يخفيه بين ملابسه، ويُطلق النار بشكل عشوائي على الحاضرين.

أُصيب المحامي والزوجة ووالدتها وأحد أفراد أسرتها، جميعهم نُقلوا في حالة حرجة إلى المستشفى، فيما ألقت الشرطة القبض على الزوج وضبطت السلاح المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.