"كنت حاطط عيني على دهبها".. قرار جديد بشأن متهم بقتل مسنة بالمنيب

كتب- عاطف مراد:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل سيدة مسنة في المنيب بمحافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، بأن انتهز فرصة إقامتها بمفردها وخنقها، ثم استولى على مشغولاتها الذهبية "كنت حاطط عيني على دهبها".

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة في المنيب، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة مسنة ملقاة بصالة شقتها.

وكشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن عامل يقيم بالعقار الذي شهد الجريمة، وراء ارتكاب الجريمة لسرقة مشغولات ذهبية خاصة بالضحية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.