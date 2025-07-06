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قرار قضائي بشأن المتهمين بسرقة "توكتوك" بالإكراه في مدينة نصر

07:18 م الأحد 06 يوليو 2025

تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بسرقة "توكتوك" بالإكراه في مدينة نصر، لجلسة غدًا الإثنين، لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال حسن أحمد، وعضوية المستشارين أيمن بديع لبيب، وتامر أحمد رضا، وأمانة سر معتز مدحت عفيفي.

وجاء في أمر الإحالة، بالقضية رقم 15832 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة ثالث مدينة نصر، والمقيدة برقم 2370 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين قاموا باستدراج المجني عليه "محمد ن." إلى منطقة خالية من المارة، وسرقة دراجته النارية "توكتوك" تحت تهديد السلاح.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين "زياد ع."، وشقيقه "يوسف ع."، و"مروان ح."، و"طارق" سرقوا هاتف المجني عليه "محمد نور" ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح.

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