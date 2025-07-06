قطعوا جسمه.. حبس 5 متهمين بقتل شاب في مشاجرة بالمطرية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس 5 متهمين بقتل شاب باستخدام الأسلحة البيضاء بالمطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة بمنطقة المطرية.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا بمقتل شخص خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف الفحص المبدئي، عن نشوب مشاجرة بمنطقة المطرية، وتعدى بعض الأشخاص على شاب بسلاح أبيض ما أدى إلى مصرعه، وتم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.