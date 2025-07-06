كتب - رمضان يونس:

كشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "علي" (طالب ثانوي تجاري) بالجيزة، الذي أصيب جراء اعتداء 3 من أشخاص "جيرانه" عليه السنج في شارع خوفو بالجيزة، عن إصابته بجروح متفرقة في الركبة واليد.

وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن المجني عليه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على "علي" تبين وجود جروح قطعية وطعنية باليد اليسري مع قطع بالأوتار، وصابع السبابة والوسطي وجرح قطعي بصابع الإبهام، وجرح عميق في الركبة اليسرى الجهة الخلفية، وجرح غائر في الجانب الأيسر للصدر.

وأوضح التقرير أن المجني عليه يحتاج إلى فترة علاجية وراحة لمدة أكثر من 21 يومًا ما لم تزيد أي مضاعفات، كونه أجرى عملية جراحية بالوتر بالركبة اليسري، حيث يشكل التقرير وجود جراحة باليد تستدعي لعمليات تجميل.

واتهم "علي فاروق " طالب ثانوي تجاري - ثلاثة أشخاص من جيرانه بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء "سنج" أمام محل والدته بشارع خوفو بمنطقة الجيزة، بعد رفضه دفع "إتاوة".

وقال "علي" في تصريحات خاصة لمصراوي: اللي حصل معايا إن أنا كنت راجع ومعايا فلوس والدتي يوم الخميس ورايح اسلمها لصاحبها، فقابلوني ثلاثة من جيراني اللي ظهروا في الفيديو وتعدوا عليه بالضرب عشان رفضت اديهم إتاوة "100جنيه"، فلقيتهم طلعوا السنج اللي معاهم وضربوني في رجليه بالسنج اللي كانت معاهم وايدي وفيهم واحد كام رايح يضربني على وشي فحاولي اتحادي بأيدي لقيت صباعي طار قدام عنيا وخدوا فلوسي وقلعوني الساعة وهربوا ".