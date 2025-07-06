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شباب بأسلحة بيضاء يعطلون المرور.. ضبط المتهمين في فيديو "زفة دمنهور"

04:41 م الأحد 06 يوليه 2025

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البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سيارتان (ربع نقل وميكروباص) وتروسيكل، أقدم مستقلوها على تعطيل الحركة المرورية والتلويح بأسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة دمنهور، بمحافظة البحيرة.

أمكن تحديد وضبط المركبات، وتبين أن إحدى السيارتين منتهية التراخيص، والتروسيكل بدون لوحات معدنية، وجرى ضبط قائديها ومستقليها وعددهم 9 أشخاص، جميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة، وعُثر بحوزة اثنين منهم على الأسلحة البيضاء الظاهرة في الفيديو.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة خلال الاحتفال بزفاف أحدهم. جرى التحفظ على المركبات، واتُخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

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