كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم بديوان محكمة النقض، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، وذلك بحضور القاضي محمد عبد العال – النائب الأول لرئيس محكمة النقض.

وقد صاحب وفدٌ رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار رجب سليم، المستشار محمود غنيم، المستشار محمد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق محمد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد، المستشار صلاح الرويني، والمستشار محمد أيمن – نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

كما حضر اللقاء القضاة: محمد حسن عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، أحمد رفعت – نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وخالد فاروق – نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وخلال اللقاء، أكد المستشار بولس فهمي على أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة.

من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية النظام القانوني والدستوري للدولة.