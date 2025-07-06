الأمن الاقتصادي: ضبط 1225 قضية "ظواهر سلبية" في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة الظواهر السلبية التي تؤثر على المرافق العامة.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1225 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، داخل مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك استمرارًا لاستراتيجية وزارة الداخلية في فرض الانضباط الأمني ومواجهة كافة صور الجريمة والأنشطة الإجرامية.