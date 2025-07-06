إعلان

مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالإسماعيلية

02:45 م الأحد 06 يوليه 2025

الشرطة بالإسماعيلية- أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة صادر بحقه عدد من الأحكام القضائية، وذلك بإحدى المناطق الجبلية بالمحافظة.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم كان محكومًا عليه في عدد من القضايا الجنائية، شملت حكمين بالإعدام، وأربعة أحكام بالسجن المؤبد، في جنايات “قتل عمد، شروع في قتل، سلاح، مخدرات، استعمال قسوة، وسرقة بالإكراه”.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية موسعة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، إلا أنه بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن مقتله خلال تبادل إطلاق النار.

وعُثر بحوزته على بندقية آلية وكمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت 20 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وكيلوجرامًا من مخدر الهيروين، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتجفيف منابع الجريمة وتهريب المواد المخدرة، بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة الإسماعيلية أجهزة البحث الجنائي قطاع الأمن العام الأحكام القضائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأمن الاقتصادي: ضبط 1225 قضية "ظواهر سلبية" في يوم واحد

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

خريطة الحوادث.. مصراوي يرصد "مصائد الموت" على الدائري الإقليمي
تراجع ثقة الشركات وتباطؤ إنتاج القطاع الخاص في مصر