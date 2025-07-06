مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة صادر بحقه عدد من الأحكام القضائية، وذلك بإحدى المناطق الجبلية بالمحافظة.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم كان محكومًا عليه في عدد من القضايا الجنائية، شملت حكمين بالإعدام، وأربعة أحكام بالسجن المؤبد، في جنايات “قتل عمد، شروع في قتل، سلاح، مخدرات، استعمال قسوة، وسرقة بالإكراه”.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية موسعة بمشاركة قطاع الأمن المركزي، إلا أنه بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن مقتله خلال تبادل إطلاق النار.

وعُثر بحوزته على بندقية آلية وكمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت 20 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وكيلوجرامًا من مخدر الهيروين، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتجفيف منابع الجريمة وتهريب المواد المخدرة، بما يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين.