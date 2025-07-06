أمن المنافذ: ضبط 5 قضايا تهريب وتنفيذ 221 حكمًا قضائيًا

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية.

كما تم ضبط 2767 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 221 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المكثفة على كافة منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومنع الجريمة.