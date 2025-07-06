كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على نجليه بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن أنه بتاريخ 23/6 ورد بلاغ إلى قسم شرطة حلوان من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، وبرفقتها الطفلان المشار إليهما، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأضافت المبلغة أنها أثناء تواجدها في الشقة محل سكنها، سمعت صوت اعتداء والد الطفلين (عاطل – مقيم بذات العقار) عليهما بالضرب باستخدام قطعة من الخرطوم، فبادرت بالصعود إلى شقته، واصطحبتهما معها، ثم قامت بتسليمهما إلى والدتهما المقيمة بمحافظة الإسكندرية.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بقيام الطفلين بكسر شاحن الهاتف المحمول الخاص به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.