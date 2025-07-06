مات فيها شاب.. تفاصيل "خناقة بالشوم" في أبو رواش

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر نيابة كرداسة ومركز إمبابة، التحقيق في واقعة مقتل شاب إثر مشاجرة دامية نشبت بين عدد من الأشخاص بقرية بني مجدول التابعة لمنطقة أبو رواش بالجيزة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال الشهود.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة داخل قرية بني مجدول، أسفرت عن سقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بإصابات ظاهرة نتيجة تعدٍّ خلال المشاجرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث لمنع تجدد الاشتباكات بين الأطراف.

وتُجري فرق البحث الجنائي تحريات موسعة لتحديد هوية المتورطين في الواقعة وضبطهم، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات ودوافع ارتكاب الجريمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.