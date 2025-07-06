كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بمقر المحكمة، فضيلة الدكتور نظير عياد – مفتي الجمهورية – وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض.

حضر اللقاء كل من: القاضي محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وأعرب مفتي الجمهورية خلال اللقاء عن خالص تهانيه وتمنياته للمستشار عاصم الغايش بالتوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكدًا على الدور الوطني الذي تضطلع به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور المستنير الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر ثقافة الاعتدال، وترسيخ الوعي الديني الصحيح، وجهودها في دعم استقرار المجتمع.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على عمق العلاقة بين المؤسستين القضائية والدينية، ودورهما المتكامل في دعم سيادة القانون وإرساء دعائم الدولة الوطنية.