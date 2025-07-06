إعلان

عضو مجلس نقابة المحامين: التكاليف الزائدة أثّرت سلبًا على سير عمليات التقاضي

12:21 م الأحد 06 يوليه 2025

نقابة المحامين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

قال حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقابة المحامين تُعد من النقابات المهمة ذات الصلة المباشرة بالشأنين العام والنقابي، مشيرًا إلى أن الشأن العام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمواطن المصري وحقوقه القانونية.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، أن الرسم المقرر على أوراق القضايا كان في السابق يبلغ 5 جنيهات للورقة الواحدة، إلا أن قيمته ارتفعت مؤخرًا إلى 33 جنيهًا، لافتًا إلى أن العديد من القضايا تحتوي على عدد كبير من الأوراق، مما يؤدي إلى تكلفة باهظة.

وأوضح أن فرض هذا الرسم لا يستند إلى أساس قانوني أو دستوري، مؤكدًا أن نقابة المحامين سارعت إلى مناشدة وزارة العدل بشأن هذا القرار، وأن وزير العدل أبدى تفهمه للموقف وأكد ضرورة التوصل إلى حلول بشأن هذه الإشكالية.

وأشار سعيد إلى أن من المتوقع التوصل إلى اتفاق يراعي حجم الرسوم المفروضة على أوراق القضايا، مؤكدًا أن التكاليف الزائدة المفروضة على المحامين وأصحاب القضايا أثرت بشكل مباشر على سير عمليات التقاضي في مصر، وهو ما دفع عددًا من المحامين إلى الامتناع عن حضور جلسات العديد من الدوائر القضائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة المحامين عمليات التقاضي رسوم التقاضي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)