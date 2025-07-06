كتب - أحمد أبو النجا:

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الأحد، تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بنظامَي الفردي والقائمة، وذلك من خلال المحاكم الابتدائية المختصة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتستمر لجان تلقي الطلبات في عملها حتى يوم الخميس المقبل، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير، الذي يستمر العمل فيه حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وتباشر الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة اللحظية لعملية تلقي وفحص الطلبات، من خلال غرفة عمليات مركزية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعت المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه الجدول الزمني وكافة تفاصيل العملية الانتخابية.

وقد أنهت الهيئة استعداداتها، والتي شملت تجهيز 27 محكمة ابتدائية مختصة، حيث تم تشكيل لجان لفحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، وعضوية قاضيَين من المحكمة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة.

وطبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية في مباشرة أعمالها لإجراء الفحوص المنصوص عليها في قرارات الهيئة، حيث تم توزيعها على مستوى محافظات الجمهورية لتشمل 36 لجنة و26 معملًا تابعًا لوزارة الصحة.