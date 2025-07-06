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خطوة تمنحك خصم 50% على مخالفات المرور.. سددها خلال 3 أيام فقط

09:00 ص الأحد 06 يوليو 2025

المخالفات المرورية

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كتب- صابر المحلاوي:

أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني فرصة ذهبية للتصالح في المخالفات المرورية خلال 3 أيام فقط من تسجيل المخالفة، مع خصم يصل إلى 50% من قيمة الغرامة.

في حالة مخالفة السرعة الزائدة، تتراوح الغرامة بين 500 و1500 جنيه، لكن عند التصالح خلال 72 ساعة من تسجيلها، يمكن دفع 200 جنيه فقط، أما إذا انقضت المهلة تُسدد الغرامة كاملة (400 جنيه أو أكثر حسب نوع المخالفة).

خطوات التصالح الفوري أونلاين:

-الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

-اختيار "التصالح الفوري" ثم تحديد نوع المخالفة (رخصة مركبة أو قيادة).

-إدخال البيانات والضغط على "إجمالي المخالفات".

-إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف للاطلاع على تفاصيل المخالفات.

-اختيار خدمة "التصالح" واستكمال إجراءات الدفع.

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النيابة العامة المخالفات المرورية خطوات التصالح الفوري أونلاين موقع النيابة العامة لخدمات المرور
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