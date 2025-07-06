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استكمال إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

02:00 ص الأحد 06 يوليو 2025

جنايات القاهرة

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كتب- صابر المحلاوي:
تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والمتهمين فيها بارتكاب أعمال عنف وتخريب بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي المصري.

وتواجه المجموعة المعاد محاكمتها اتهامات بالاشتراك مع آخرين –سبق صدور أحكام ضدهم– في ارتكاب جرائم التجمهر المخلّ بالأمن والسلم العام، واستعمال القوة والعنف ضد السلطات، لمنع قوات الأمن من أداء واجبها في حماية المنشآت العامة.

كما نسبت النيابة العامة للمتهمين تهمًا تتعلق بالحريق العمدي لمنشآت حكومية، من بينها مبنى المجمع العلمي الشهير، واقتحام منشآت رسمية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، في الأحداث التي وقعت خلال ديسمبر 2011.

وكانت المحكمة قد قررت إعادة محاكمة المتهمين بعد الطعن على الأحكام السابقة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات القادمة إلى مرافعات الدفاع وتفريغ الأحراز.

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أحداث مجلس الوزراء جنايات القاهرة
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