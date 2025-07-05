"دهسها وجري".. الداخلية تكشف ملابسات اصطدام فتاة في 6 أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اصطدام قائد سيارة بفتاة أثناء سيرها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وفراره من موقع الحادث.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، إلا أن والد الفتاة أفاد بأنه بتاريخ 30 يونيو 2025، وخلال عبور كريمته الطريق، صدمتها سيارة ملاكي ولاذ قائدها بالفرار، ما تسبب في إصابتها بكدمات وجروح متفرقة، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون تحرير محضر رسمي.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وتبين أنه تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر، ويحمل رخصة قيادة منتهية، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.