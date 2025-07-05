تفاصيل مصرع شاب قفزًا من الطابق الخامس بالطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة مصرع شاب "أجنبي"، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وذلك في أعقاب احتجازه من قِبل اثنين من معارفه على خلفية خلاف مالي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شاب من علو بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبالانتقال والفحص تبيّن أن المتوفى يُدعى "حسام. أ"، يبلغ من العمر 30 عامًا، عاطل ويحمل الجنسية السودانية.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه اقترض مبلغ 150 ألف جنيه من شخصين – سودانيي الجنسية – تتراوح أعمارهما بين 20 و25 عامًا، وبتأخره في السداد، استدعاه المتهمان إلى شقة أحدهما واحتجزاه بها للضغط عليه، ما دفعه إلى القفز من شرفة الشقة بالطابق الخامس، ليسقط مفارقًا الحياة في الحال.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما قررت النيابة العامة عرض الجثمان على الطب الشرعي لتشريحه وبيان السبب الدقيق للوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات، مع استمرار التحقيق لكشف كافة ملابسات الواقعة ودوافعها.