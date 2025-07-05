"ضربت جارتها بمطواة".. تفاصيل سقوط المعلمة "نعمة" في النهضة

كتبت- فاطمة عادل:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة تعدي سيدة على جارتها باستخدام سلاح أبيض بمنطقة النهضة، بزعم وجود مبالغ مالية مستحقة لديها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة السلام قد انتقلت إلى موقع البلاغ فور تلقيها إخطارًا من الأهالي يفيد بقيام إحدى السيدات بالتعدي على جارتها واقتحام مسكنها.

بالفحص، تبين أن خلافًا ماليًا نشب بين المتهمة (ربة منزل – في العقد الرابع من العمر) والمجني عليها، أسفر عن مشاجرات متكررة، قامت على إثرها المتهمة بكسر باب شقة جارتها واقتحامها عنوة، واعتدت عليها أمام أبنائها مستخدمة سلاح أبيض (مطواة).

عقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من ضبط المتهمة "نعمة"، وعُثر بحوزتها على أداة الجريمة وهاتف محمول، بالإضافة إلى كمية من مخدر "الاستروكس" المُعد للتعاطي.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وأفادت بأنها كانت في حالة انفعال شديد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، ووجهت لها تهم حيازة سلاح أبيض، واقتحام مسكن، والتعدي بالضرب، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.