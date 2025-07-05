"الكاميرات كشفته".. ضبط لص سرق موقعًا تحت الإنشاء بالنهضة

كتبت- فاطمة عادل:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على لص اقتحم موقعًا تحت الإنشاء بمنطقة النهضة، لسرقة معدات ومواد بناء، بعدما تمكن مالك الموقع من ضبطه متلبسًا، ما أسفر عن إصابة الأخير خلال مشاجرة نشبت بينهما أثناء محاولة الإمساك بالمتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد مواقع البناء بمنطقة النهضة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أن مقاولًا مالكًا للموقع اشتبه في تعرضه للسرقة بعد اختفاء معدات عدة، فقام بتركيب كاميرات مراقبة لرصد التحركات داخل الموقع.

وأظهرت الكاميرات محاولة أحد الأشخاص التسلل إلى الموقع ليلاً وسرقة عدد من الأدوات، فقرر مالك الموقع التوجه بنفسه في الليلة التالية وتمكن من ضبط المتهم أثناء محاولة التسلل مجددًا، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن سقوط المقاول على قطعة حديدية وإصابته بجروح.

تمكن الأهالي من فض الاشتباك، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، فيما ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة، وتولت النيابة العامة التحقيق.