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البحث عن الحلم.. حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في بولاق الدكرور

05:55 م السبت 05 يوليه 2025

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس مالك عقار و3 عمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور، ما تسبب في هبوط أرضي وشروخ وتصدعات بالعقار.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين، بعد ورود بلاغ بانبعاث أصوات حفر من داخل العقار، وبالانتقال والفحص تبين وجود حفرة بعمق 4 أمتار داخل الطابق الأرضي، نتج عنها هبوط جزئي بالأرضية وتصدعات بالحائط.

وبمواجهة المتهمين، أقروا أمام جهات التحقيق بارتكابهم الواقعة بقصد البحث عن قطع أثرية، كما ضبطت بحوزتهم أدوات الحفر المستخدمة.

وقررت النيابة ندب لجنة هندسية لمعاينة العقار وبيان مدى الخطورة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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النيابة العامة حبس مالك عقار التنقيب عن الآثار بولاق الدكرور
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