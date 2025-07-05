عماله بالخارج.. حبس متهم بالنصب على المواطنين في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير محررات رسمية وتقليد أختام منسوبة لجهات حكومية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد كشفت عن قيام المتهم، وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في النصب على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، من خلال تزوير أوراق رسمية وعرفية، واستخدام أختام مزورة منسوبة لجهات وهيئات حكومية مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل مقر شركته، وعُثر بحوزته على عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة، وكمية من المحررات الخالية البيانات المعدة للتزوير، وطلبات توظيف، وأدوات وأجهزة تستخدم في أعمال التزوير.

كما أسفر فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزته عن وجود دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي، وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه الوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.