قوافل المحافظات.. استخراج 6404 بطاقة رقم قومي و28 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد القوافل المجهزة فنيًا ولوجستيًا بعدد من المحافظات، لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى التيسير على المواطنين وتعزيز الدور المجتمعي للأجهزة الأمنية.

وشملت القوافل محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية، وأسفرت جهودها عن استخراج 6404 بطاقات رقم قومي، و28080 مصدرًا مميكنًا.

ونظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، تقرر استمرار عمل القوافل بهذه المحافظات بدءًا من 5 يوليو 2025.

كما واصل القطاع تلقي الطلبات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة (15340) و(15341) الخاصة بكبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية، حيث تم استخراج وتوصيل 710 بطاقات رقم قومي و114 مصدرًا مميكنًا في ذات اليوم.

كما تم تلبية 41 التماسًا إنسانيًا من كبار السن والمرضى وذوي الهمم، من خلال إرسال مأموريات إلى منازلهم ومستشفياتهم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي. وتم استخراج وتسليم بطاقات لـ271 مواطنًا من العاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة.

ويستمر المركز النموذجي في استقبال كبار السن وذوي الهمم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات لـ375 مواطنًا.

ولاقت هذه الجهود إشادة واسعة من المواطنين لما توفره من تيسير وراحة، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الشرطية بجودة وتميّز.