المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يعقد أولى جلساته بالتشكيل الجديد

كتب – أحمد أبو النجا:

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي – رئيس المجلس، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، اليوم السبت، بعضوية كلٍ من المستشار حمدي سالم، والمستشار محمد السعيد فوزي، والمستشار عبد الحميد رسلان، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والمستشار خيري معوض، والمستشار باهي الدين محمد علي، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، أن المجلس ناقش خلال الجلسة عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بسير العمل القضائي والإداري داخل الهيئة، كما استعرض منظومة العمل بالنيابة الإدارية، وبحث سبل تطوير وتعزيز الآليات الكفيلة بتمكين النيابة من أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة.