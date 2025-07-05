ضبط مطبعة غير مرخصة تطبع مطبوعات تجارية دون تفويض بعين شمس

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مطبعة غير مرخصة في منطقة عين شمس.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام مالك مطبعة غير مرخصة، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها، حيث تم ضبط المدير المسؤول، وعُثر داخلها على أكثر من 23 ألف مطبوع تجاري متنوع.

وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها، بالمشاركة مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







