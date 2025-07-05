كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكوَّن من أربعة عناصر جنائية، تخصصوا في جلب العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تمهيدًا للإتجار بها، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم المخدرات وتوجيه ضربات استباقية للعناصر الإجرامية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام التشكيل بمحاولة جلب كميات كبيرة من العقاقير المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المتهمين في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وبحوزتهم أكثر من 3 ملايين قرص وأمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة، بالإضافة إلى أدوية ومنشطات مهربة، وقد قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 43 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.







