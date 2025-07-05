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الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على المستندات الشرطية للمواطنين

12:56 م السبت 05 يوليه 2025

الإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية

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كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات الهادفة إلى التيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار سياستها الرامية إلى احترام حقوق الإنسان وتقديم خدمات شرطية ميسّرة.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهودها في رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على الأقسام المختلفة بجميع المحافظات، والعمل على تسهيل حصولهم على الخدمات والمستندات الشرطية.

كما استقبلت أقسام الإدارة عددًا من الحالات المرضية والإنسانية، حيث جرى إنهاء إجراءاتهم في سهولة ويُسر.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل حصول المواطنين على المستندات، وذلك كأحد المرتكزات الأساسية للمنظومة الأمنية المعاصرة.

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وزارة الداخلية ذوي الاحتياجات الخاصة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
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