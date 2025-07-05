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ضبط 496 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

12:27 م السبت 05 يوليه 2025

ارتداء الخوذة

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 496 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، بسبب عدم ارتداء الخوذة.


وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث على الطرق، وذلك تفاديًا للمساءلة القانونية.


ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

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ارتداء الخوذة وزارة الداخلية دراجة نارية
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