كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية قد أناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظّم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري، باعتبارها قرارات إدارية.

إلا أن هذا الاختصاص لا يمتد إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيل العلامة أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرّع لمالكها، أو طلب التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تدخل ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تُعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم جهة القضاء العادي، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، وفقًا لما تقضي به المادة (188) من الدستور.