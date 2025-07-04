3 مصابين في انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بالعياط

كتب- صابر المحلاوي:

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المنازل المجاورة لمسجد الحاج حسين بمركز العياط بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن اندلاع حريق في المكان.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وبالفحص الأولي، تبين أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المنزل، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول أسباب الانفجار وظروف وقوعه.