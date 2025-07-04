جريمة صادمة.. تفاصيل مقتل سيدة حامل على يد زوجها بالمعادي

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته الحامل داخل شقة الزوجية بمنطقة المعادي، إثر خلافات نشبت بين الزوجين.

تم نقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لتحديد أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود سيدة متوفاة داخل شقة سكنية في المعادي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم الشرطة، يرافقها فريق من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

وبعد إجراء التحريات الأولية، تبين أن زوج السيدة، الذي يعاني من إشكالات تتعلق بالإدمان، تسبب في وفاتها إثر مشادة نشبت بينهما داخل المنزل، وتم التحفظ عليه، وتحريز الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة.





