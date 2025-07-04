جريمة غامضة.. العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها في مصر الجديدة

كتب- صابر المحلاوي:

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها في منطقة مصر الجديدة، بعد بلاغ تلقته الأجهزة من الأهالي بشأن انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وفحص الشقة محل الواقعة، عثرت قوات الشرطة على جثمان سيدة في حالة تحلل جزئي، ومصابة بجرح ذبحي في الرقبة، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

على الفور، تم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وأُخطرت النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة وبدأت التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة وتحديد توقيتها.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وسؤال الجيران والمعارف للوصول إلى هوية المجني عليها وملابسات الجريمة، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار، والاستماع لأقوال الشهود، في إطار جهود مكثفة لتتبع خط سير الجاني وكشف غموض الحادث.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات، بينما تستمر فرق البحث الجنائي في العمل على كشف هوية مرتكب الواقعة والدافع وراء ارتكابها.