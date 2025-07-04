الداخلية تكشف حقيقة انتحار جماعي لأسرة من أعلى كوبري في طلخا

كتب- صابر المحلاوي:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أفراد أسرة واحدة بالقفز من أعلى أحد الكبارى بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى وفاتهم، مؤكدًا أن ما ورد في المنشور عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر أن المنشور المشار إليه "قديم"، سبق تداوله في عام 2022، وتم فحصه في حينه، وتبين عدم صحة ما ورد به جملةً وتفصيلًا.

وأشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤول عن ترويج تلك الإدعاءات الكاذبة، التي من شأنها إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام، مؤكدًا على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.