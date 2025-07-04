تفاصيل العثور على سيدة مذبوحة داخل شقتها في الجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بمنطقة أرض البحر التابعة لدائرة القسم، وسط اشتباه بوجود شبهة جنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص عُثر على جثمان سيدة بها آثار طعن وذبح داخل محل سكنها.

وانتقل فريق من المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة، حيث تم فرض كردون أمني، وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة وبدء التحقيقات.

وتباشر فرق البحث الجنائي جهودها لتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار، وسماع أقوال الجيران والشهود، إلى جانب فحص علاقات المجني عليها وخلافاتها، في محاولة لتحديد هوية مرتكب الجريمة والأداة المستخدمة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث وضبط المتهم.





