اقتحم مطعم بـ"السلاح".. النيابة تأمر بحبس "الكورشي" في فيصل

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل الشهير بلقب "الكورشي"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يقتحم أحد المطاعم بمنطقة فيصل في الجيزة، حاملًا سلاحًا أبيض، وموجهًا عبارات سب وقذف للعاملين داخله، ما تسبب في إثارة الذعر بين المتواجدين.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على المتهم، بعد جهود مكثفة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بقيادة المقدم أحمد عصام، والتي نجحت في تحديد هوية المتهم بعد رصد الفيديو المتداول.

وظهر في المقطع المصور أحد العاملين من ذوي الهمم، والذي يعمل "كاشير" بالمطعم، وقد بدت عليه علامات الخوف الشديد أثناء الواقعة، ما أثار موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بمحاسبة المتهم على فعلته.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه.