كتب – عاطف مراد:

لقيت فتاة مصرعها في ظروف غامضة، بعدما سقطت من نافذة مسكنها بالطابق العاشر داخل عقار سكني بمنطقة مدينة نصر، وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا بسقوط فتاة من أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن فتاة في مقتبل العمر فارقت الحياة عقب سقوطها من شرفة شقتها بالطابق العاشر، متأثرةً بإصابات بالغة.

وتم تحديد هوية الفتاة، كما استمع رجال المباحث لأقوال أسرتها وعدد من شهود العيان، فيما بدأت فرق البحث الجنائي في جمع التحريات اللازمة لمعرفة ما إذا كانت الواقعة انتحارًا أو سقوطًا عرضيًا أو نتيجة شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستدعاء الشهود وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان.