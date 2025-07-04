صورة على "واتساب" تنهي علاقة خطوبة ووثيقة زواج تنقذ الحبيب من التخشيبة

كتب ـ رمضان يونس:

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في الدعوى رقم 1732 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 892 لسنة 2025، والمتهم فيها "زياد" بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في واقعة اتهامه بتهديد خطيبته بنشر صور وفيديوهات غير أخلاقية عقب فسخ خطبتهما.

وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة، كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها، واستخلصتها من أوراق الدعوى والتحقيقات وجلسة المحاكمة، تتمثل في أنه خلال عام 2024، نشأت علاقة عاطفية بين المجني عليها "أ"، البالغة من العمر 23 عامًا، والمتهم "زياد"، قام على إثرها بخطبتها. وخلال تلك الفترة، أقاما علاقة جنسية وصوّر المتهم المجني عليها بهاتفه في مشاهد موثقة.

وأضافت المحكمة أن المتهم اعتدى عليها بالضرب محدثًا إصابات، وهددها بفضح العلاقة ونشر الصور والمقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى أسرتها، بهدف إجبارها على الاستمرار في العلاقة رغم إرادتها. كما بعث لها رسائل على تطبيق "واتساب" تضمنت سبًّا، وقذفًا، وعبارات خادشة للحياء.

وأكدت المحكمة ثبوت الواقعة من خلال شهادة المجني عليها التي أقرت بوجود علاقة عاطفية سابقة، وتطورها إلى علاقة غير شرعية برضاها، وقيام المتهم بتصويرها، وتهديدها لاحقًا بنشر المقاطع للضغط عليها.

وأوضحت المحكمة أن المتهم، أثناء التحقيقات، أقر بتفاصيل الواقعة، وأكد علاقته بالمجني عليها لكونها قريبته، وأنه خطبها وأقام معها علاقة برضاها وصوّرها، ثم هددها بإفشاء الأمر. إلا أنه عاد في جلسة المحاكمة وأنكر الاتهامات، في حين حضرت المجني عليها ووالدها، حيث أفادت بأنها تنازلت عن الشكوى، وقرر والدها تصالحه مع المتهم، مشيرًا إلى أن زواج ابنته منه سيتم قريبًا.

ونظرًا لملابسات القضية، ولأن المتهم من أهل المجني عليها، وبسبب تنازلها ووالدها عن الاتهام واتفاق الطرفين على الزواج، فقد رأت المحكمة أن تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وفقًا لما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات. وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول المضبوط ومحو الرسائل والصور والمقاطع المرتبطة بالواقعة.