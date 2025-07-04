كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي بالسب والضرب على شاب من ذوي الهمم داخل محل تجاري بمركز شرطة فوه بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد هوية الجاني، حيث تم ضبطه وتبين أنه يعمل سائقًا ومقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، معللًا تصرفه العنيف باعتقاده أن المجني عليه تدخل في خلافات شخصية قائمة بينه وبين طليقته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.